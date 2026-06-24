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Galatasaray'dan Danilo takibi

Galatasaray, Botafogo'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Danilo'yu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 09:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Danilo takibi
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Galatasaray, orta saha transferi için Brezilya temsilcisi Botafogo'da forma giyen Danilo'yu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY TAKİPTE

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı ve teknik heyet tarafından detaylı şekilde analiz edildiği öğrenildi. Brezilya Milli Takımı formasını da giyen Danilo için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibinin yakın takipte olduğu ifade edildi.

MALİYET ARAŞTIRMASI

Sarı-kırmızılılarda yönetimin, önümüzdeki günlerde Danilo'nun transfer şartlarıyla ilgili kapsamlı bir fiyat araştırması yapacağı ve maliyet analizinin ardından hamle planını belirleyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın, orta sahaya genç ve yüksek potansiyelli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedilirken, Botafogo'nun oyuncu için beklentisinin 40 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Botafogo'da bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki Danilo, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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