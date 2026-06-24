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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

TFF'nin 'tekrar' talebine FIFA'dan ret!

Paraguaylı futbolcunun, hakemin saatini almasıyla ilgili olarak TFF heyeti, sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürüttü ancak olumlu bir sonuç çıkmadı.

calendar 24 Haziran 2026 09:37
Haber: Sabah
SPORX AI BAKIŞI
TFF'nin 'tekrar' talebine FIFA'dan ret!
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Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın tekrarlanmasına, ikinci saat engel oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye karşılaşmayı kaybetmenin ve turnuvaya veda etmesinin üzüntüsünü ve acısını yaşarken, milli takımın kampında sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı.

Hatırlanacağı üzere Paraguaylı futbolcu, maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntülere yansımadı.

Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı vermedi. Futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu.

"YÜZDE 1 BİLE OLSA HAKKIMIZI ARAYALIM"

TFF'de şöyle bir gündem oluştu: FIFA kurallarına göre; hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hal ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir.

Hukukçular başkana, "Bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var" diyerek gizli bir bilgi notu verdi. Başkanın da "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" dediği öğrenildi.

FIFA VE INFANTINO GÖRÜŞ BİLDİRDİ

FIFA ile irtibata geçildi. FIFA, Infantino'nun bilgisi dahilinde TFF'ye görüş bildirdi. Görüşte, "Talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" notu geldi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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