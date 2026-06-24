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Davinson Sanchez için büyük övgü

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

calendar 24 Haziran 2026 09:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Davinson Sanchez için büyük övgü
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2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Meksika'nın Zapopan şehrinde bulunan Akron Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 76. dakikasında sahneye çıkan Kolombiya'nın sağ beki Daniel Munoz, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

DAVINSON DAMGA VURDU

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Galatasaraylı Davinson Sanchez oldu. 30 yaşındaki savunmacı performansıyla tam not aldı. ESPN yaptığı maç sonu değerlendirmesinde oyuncu için "Kolombiya'nın öne çıkan ismi. Bakambu ile mücadele etti ve onu mükemmel bir şekilde kontrol altına aldı. Harekete önceden hazırlandı, oyun kurdu ve bazı krizleri yatıştırdı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KLASINDA BİR SAVUNMACI"

AS'ta yer alan değerlendirmede ise yer alan ifadeler şöyle;

"Dünya klasında bir savunmacının maçı. Kolombiya'nın neredeyse tüm dakika boyunca hücumda olduğu ilk yarıda, rakibin kontra ataklarına karşı dikkatli davrandı ve Afrika ekibinin hücum lideri Yoane Wissa'yı etkisiz hale getirdi. Ayrıca, rakip sahaya da girdi ve çeşitli fırsatlarda derin paslar denedi."



DAVINSON SANCHEZ'İN SÖZLERİ

Karşılaşma sonrası Davinson Sanchez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin ve takım arkadaşlarının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyleyen Sanchez sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibin kontra atak odaklı bir rakip olacağını biliyorduk. Savunmada tetikte olmamız ve takımın atağı hızlı bir şekilde yeniden başlatmasına destek olmamız önemliydi. Planladığımız gibi gitti. Pozisyonlar yaratma ve fırsatlar üretme konusunda şanslıydık. Sonuçta futbol genellikle oyuna biraz daha fazla katkıda bulunan takımı ödüllendirir ve bugün o takım bizdik."

"Hücumda çok kaliteliydik ve tehlikeli pozisyonlar yarattık. Savunmada ise rakip forvetleri iyi kontrol ettik ve sürekli olarak atağı yeniden başlatmaya çalıştık. Bir takım ne kadar düşük performans sergilerse sergilesin, bir noktada mutlaka çökecektir ve biz de bu noktada başarılı olduk. Rakip kaleci birçok kurtarış yaptı, ancak sonunda hem yeteneğimiz hem de biraz şansımız vardı ve maçı kazandık."



"Bence oyunu yeniden başlatma veya mümkün olan en kısa sürede hücuma geçme yeteneğine sahiptik. Sanırım onların güçlü yönünü, yani geçiş oyunlarını engelledik. "

"Savunmada sadece öngörüde bulunmaya değil, aynı zamanda sakin kalmaya da özen gösterdik; böylece topa sahip olmak, orta saha oyuncularımızın Lucho ve James ile birlikte önemli pozisyonlarda hareket etmelerini sağladı ve top için geriye çekilmek zorunda kalmadılar."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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