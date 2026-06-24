23 Haziran
Portekiz-Özbekistan
5-0
23 Haziran
İngiltere-Gana
0-0
24 Haziran
Panama-Hırvatistan
02:00
24 Haziran
Kolombiya-Kongo D. Cumhuriyeti
05:00
23 Haziran
FC Lahti-TPS
0-0
23 Haziran
KuPS Kuopio -Ilves
4-3
23 Haziran
VPS-Oulu
5-1
23 Haziran
FC Inter Turku-SJK
1-1
23 Haziran
FF Jaro-IF Gnistan
1-1
23 Haziran
IFK Mariehamn-HJK
0-4
24 Haziran
America MG-Criciuma
02:00

Efelerin VNL kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Polonya'da düzenlenecek ikinci hafta maçlarında mücadele edecek kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 01:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Efelerin VNL kadrosu belli oldu!
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FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija,

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

MAÇ PROGRAMI

Millilerin VNL'in 2. etabındaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

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