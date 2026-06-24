Efelerin VNL kadrosu belli oldu!

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija,
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
MAÇ PROGRAMI
Millilerin VNL'in 2. etabındaki maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe:
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi:
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar:
17.30 Belçika-Türkiye
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija,
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
MAÇ PROGRAMI
Millilerin VNL'in 2. etabındaki maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe:
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi:
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar:
17.30 Belçika-Türkiye