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İngiltere - Gana maçı başladığı gibi bitti!

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı.

calendar 24 Haziran 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 01:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İngiltere - Gana maçı başladığı gibi bitti!
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FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere ile Gana karşılaştı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 
 Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından ilk iki sıradaki İngiltere ve Gana, puanlarını 4'e çıkardı. 

İngiltere, son maçında Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. 

Gruptaki diğer maçta Hırvatistan ile Panama karşılaşacak.

GALİBİYETLE BAŞLADILAR

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasındaki ilk sınavında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

Gana da ilk maçında Panama karşısında son dakikaya kadar zorlandı ancak Yirenkyi'nin 90+5. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmıştı.

SON 4 TURNUVADA İKİNCİ MAÇLARIN KADERİ AYNI

İngiltere, 2020'den bu yana katıldığı son 4 büyük turnuvada, gruptaki ikinci maçlarının hepsinde berabere kaldı.

İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile 0-0, 2022 Dünya Kupası'nda ABD ile 0-0, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.

İNGİLTERE İLE GANA 2. KEZ RAKİP

İngiltere ile Gana bu maçla birlikte  tarihlerindeki ikinci karşılaşmada rakip oldu. İki ekip arasındaki ilk mücadele, 29 Mart 2011'de Wembley Stadı'nda oynanmış, Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

İNGİLTERE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ

İngiltere, Dünya Kupası'nda Afrika temsilcilerine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. İngilizler, Afrika ülkeleriyle oynadığı dokuz karşılaşmanın beşini kazanırken dört maçta da beraberlik elde etti.

Öte yandan Gana, Fas, Mısır, Kamerun, Tunus, Nijerya, Cezayir ve Senegal'in ardından İngiltere'nin Dünya Kupası tarihinde karşılaştığı sekizinci farklı Afrika ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası tarihinde hiçbir takım, İngiltere kadar fazla sayıda farklı Afrika ülkesiyle karşı karşıya gelmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kaldı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gruptaki ilk maçta Kanada'ya alınmayan ancak İngiltere karşısında kadroya dönen Thomas Partey'nin merkezinde yer aldığı 4-5-1 dizilişiyle oynayan Gana karşısında İngiltere, Noni Madueke ve Anthony Gordon ile kanatlardan organize oldu.

Temmuz 2025'te Londra Metropolitan Polisi tarafından tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Partey, her topla buluşmasında taraftarlar tarafından protesto edildi.

Yüzde 90 topa sahip olma oranına karşın İngiltere, ilk ciddi tehlikeyi 14. dakikada yakaladı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rice'ın kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta gitti.

İngiltere oyunu tamamen kontrol ettiği ilk yarıda, iyi organize olmuş Gana karşısında üçüncü bölgede bitiricilikten uzak göründü ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

56. dakikada İngiltere'nin ilk isabetli şutu geldi. Rice'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Gordon'un vuruşunda kaleci Asare meşin yuvarlağı kontrol etti.

Son bölümde baskısını iyice artıran İngiltere gole çok yaklaştı. 86. dakikada Saka'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda kaleci Asare son anda topu çeldi.

Bu pozisyondan bir dakika sonra sağ kanattan James'in ortaladığı topa ceza alanındaki O'Reilly'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kane'in şutunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada sol taraftan İngiltere'nin kullandığı korner atışında, Saka'nın indirdiği topu Guehi kafayla tamamladı ancak Gana savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.

Stat: Boston

Hakemler: Said Martinez, Walter Lopez, Christian Ramirez Soto (Honduras)

İngiltere: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (Dk. 66 O'Reilly), Anderson (Dk. 73 Eze), Rice, Madueke (Dk.83 Rashford), Bellingham (Dk. 73 Rogers), Gordon (Dk. 64 Saka), Kane

Gana: Asare, Senaya (Dk. 87 Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo, Williams (Dk. 66 Fatawu), Ayew (Dk. 67 Adu) (Dk. 90+6 Baba)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rice (İngiltere), Dk. 60 Williams (Gana)

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz21106154
2Kolombiya11003123
3Kongo D. Cumhuriyeti10101101
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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