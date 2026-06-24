İngiltere - Gana maçı başladığı gibi bitti!

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere ile Gana karşılaştı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından ilk iki sıradaki İngiltere ve Gana, puanlarını 4'e çıkardı.İngiltere, son maçında Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.Gruptaki diğer maçta Hırvatistan ile Panama karşılaşacak.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, grup aşamasındaki ilk sınavında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.





Gana da ilk maçında Panama karşısında son dakikaya kadar zorlandı ancak Yirenkyi'nin 90+5. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmıştı.



SON 4 TURNUVADA İKİNCİ MAÇLARIN KADERİ AYNI



İngiltere, 2020'den bu yana katıldığı son 4 büyük turnuvada, gruptaki ikinci maçlarının hepsinde berabere kaldı.



İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile 0-0, 2022 Dünya Kupası'nda ABD ile 0-0, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.





İNGİLTERE İLE GANA 2. KEZ RAKİP





İngiltere ile Gana bu maçla birlikte tarihlerindeki ikinci karşılaşmada rakip oldu. İki ekip arasındaki ilk mücadele, 29 Mart 2011'de Wembley Stadı'nda oynanmış, Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.



İNGİLTERE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ





İngiltere, Dünya Kupası'nda Afrika temsilcilerine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. İngilizler, Afrika ülkeleriyle oynadığı dokuz karşılaşmanın beşini kazanırken dört maçta da beraberlik elde etti.





Öte yandan Gana, Fas, Mısır, Kamerun, Tunus, Nijerya, Cezayir ve Senegal'in ardından İngiltere'nin Dünya Kupası tarihinde karşılaştığı sekizinci farklı Afrika ülkesi olarak kayıtlara geçti.



Dünya Kupası tarihinde hiçbir takım, İngiltere kadar fazla sayıda farklı Afrika ülkesiyle karşı karşıya gelmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR



2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kaldı.



Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gruptaki ilk maçta Kanada'ya alınmayan ancak İngiltere karşısında kadroya dönen Thomas Partey'nin merkezinde yer aldığı 4-5-1 dizilişiyle oynayan Gana karşısında İngiltere, Noni Madueke ve Anthony Gordon ile kanatlardan organize oldu.



Temmuz 2025'te Londra Metropolitan Polisi tarafından tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkması beklenen Partey, her topla buluşmasında taraftarlar tarafından protesto edildi.



Yüzde 90 topa sahip olma oranına karşın İngiltere, ilk ciddi tehlikeyi 14. dakikada yakaladı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Rice'ın kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta gitti.



İngiltere oyunu tamamen kontrol ettiği ilk yarıda, iyi organize olmuş Gana karşısında üçüncü bölgede bitiricilikten uzak göründü ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.



56. dakikada İngiltere'nin ilk isabetli şutu geldi. Rice'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Gordon'un vuruşunda kaleci Asare meşin yuvarlağı kontrol etti.



Son bölümde baskısını iyice artıran İngiltere gole çok yaklaştı. 86. dakikada Saka'nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda kaleci Asare son anda topu çeldi.



Bu pozisyondan bir dakika sonra sağ kanattan James'in ortaladığı topa ceza alanındaki O'Reilly'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kane'in şutunda top üstten auta gitti.



90+3. dakikada sol taraftan İngiltere'nin kullandığı korner atışında, Saka'nın indirdiği topu Guehi kafayla tamamladı ancak Gana savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.



Stat: Boston



Hakemler: Said Martinez, Walter Lopez, Christian Ramirez Soto (Honduras)



İngiltere: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (Dk. 66 O'Reilly), Anderson (Dk. 73 Eze), Rice, Madueke (Dk.83 Rashford), Bellingham (Dk. 73 Rogers), Gordon (Dk. 64 Saka), Kane



Gana: Asare, Senaya (Dk. 87 Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo, Williams (Dk. 66 Fatawu), Ayew (Dk. 67 Adu) (Dk. 90+6 Baba)



Sarı kartlar: Dk. 41 Rice (İngiltere), Dk. 60 Williams (Gana)







