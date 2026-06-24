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Genç atıcılar, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu

Gülsunar Tarhan-Fahrettin Can Er ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık takım finalini dördüncü sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 01:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Genç atıcılar, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu
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Almanya'da düzenlenen Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli atıcılar Gülsunar Tarhan ile Fahrettin Can Er, dördüncü oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Gülsunar Tarhan-Fahrettin Can Er ikilisi, Suhl kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde mücadele etti.

Genç milli atıcılar, final müsabakasını dördüncü sırada tamamladı.

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