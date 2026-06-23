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Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, İngiliz rakibi Harriet Dart'ı 4-6, 6-2, 7-5 mağlup ederek Wta Eastbourne turnuvasında 2. tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 21:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta 2. tura yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık Turnuvası'nda Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart ile karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

24 yaşındaki milli tenisçi, 2. turda Çek Sara Bejlek ile karşı karşıya gelecek. 

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