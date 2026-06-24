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Amedspor, Erce'ye veda etti!!

Amed Sportif Faaliyetler, takım kaptanlarından Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 01:28 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amedspor, Erce'ye veda etti!!
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Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Teşekkürler kaptan." ifadelerine yer verildi.

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