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Trabzonspor'da Irankunda sürprizi!

Trabzonspor, Milli Takımımıza gol atan 20 yaşındaki Avustralyalı hücumcu Irankunda'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:58
Haber: Fotomaç
Trabzonspor'da Irankunda sürprizi!
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Trabzonspor, Watford'un sağ kanadını gündemine aldı: Nestory İrankunda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililerin, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor.

Avustralyalı futbolcu; sürati, atletizmi ve bire birde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. 1.75 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımı Watford formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. Bu periyotta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İrankunda, geçiş hücumlarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Futbol eğitimini bir dönem Bayern Munih bünyesinde geliştiren genç yıldız, profesyonel çıkışını ise Avustralya temsilcisi Adelaide United ile yaptı. Adelaide'de 61 maçta 16 gol ve 8 asist üreten İrankunda, bu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

BİZE DE GOL ATTI

Avustralya'ya 2-0 yenildiğimiz Dünya Kupası maçında ilk golü atan İrankunda'nın gulübü ile 2030'a kadar sözleşmesi var.

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