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Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Ya Vlahovic ya Pavlidis

Beşiktaş, golcü transferi için rotasını iki yıldız isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde bulunan Dusan Vlahovic için şartlarını zorlarken, Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis için de teklifini yükselterek girişimlerini hızlandırdı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:17
Haber: Sabah
Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Ya Vlahovic ya Pavlidis
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Beşiktaş golcü transferine hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer listesinde iki önemli yıldız dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk olarak Juventus'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Dusan Vlahovic'in öne çıktığı belirtildi.

Sırp golcüye imza parası için 8 milyon euroya kadar çıkıldığı ifade edildi. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki forveti kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Vlahovic'in de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmaya başladığı da dile getirildi.

BENFICA'YA YENİ TEKLİF

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'te bir sorun çıkması halinde alternatif isim belirlendi.

Benfica'dan ayrılması beklenen Vangelis Pavlidis'in B planı olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TEKLİFİ ARTIRDI

Portekiz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın teklifini artırdığı belirtildi.

A Bola'da yer alan haberde; Yunan yıldız konusunda siya hbeyazlıların son derece ciddi olduğu vurgulandı.

Pavlidis'in de kendisine gelecek bütün teklifler içerisinde değerlendireceği ve karar alacağı aktarıldı.





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