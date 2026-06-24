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Beşiktaş'tan sıkı pazarlık: Kassoum Ouattara

Beşiktaş, Monaco'nun genç yıldızı Kassoum Ouattara için tüm şartları zorluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 09:30 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 09:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan sıkı pazarlık: Kassoum Ouattara
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Rıdvan Yılmaz dışında sol bek mevkinde alternatifi olmayan Beşiktaş bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1 numaralı hedef ise Kassoum Ouattara. Siyah beyazlı yönetim, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli Fransız oyuncunun transferi için Monaco ile kıran kırana pazarlık halinde.

Beşiktaş, Ouattara'yı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Monaco forması ile 24 maça çıkan Ouattara, 4 asist yaptı. 

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