Beşiktaş'tan sıkı pazarlık: Kassoum Ouattara

Rıdvan Yılmaz dışında sol bek mevkinde alternatifi olmayan Beşiktaş bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 numaralı hedef ise Kassoum Ouattara. Siyah beyazlı yönetim, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli Fransız oyuncunun transferi için Monaco ile kıran kırana pazarlık halinde.
Beşiktaş, Ouattara'yı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Monaco forması ile 24 maça çıkan Ouattara, 4 asist yaptı.
Beşiktaş, Ouattara'yı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Monaco forması ile 24 maça çıkan Ouattara, 4 asist yaptı.