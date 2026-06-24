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Beşiktaş'ta kanat transferi için pazarlık hazırlığı: Davitashvili

Beşiktaş'ın sol kanat transferinde gündemine yeniden aldığı Zuriko Davitashvili için şartlar değişti. Daha önce iki kez olumsuz yanıt aldığı Gürcü yıldızın ayrılığına bu kez sıcak bakan Saint-Etienne ile siyah-beyazlıların kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:35
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kanat transferi için pazarlık hazırlığı: Davitashvili
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Beşiktaş, yaz transfer döneminde yedi oyuncuyla kadrosunu güçlendirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda kaleci, sol stoper, sol bek, iki orta saha, sol kanat ve santrfor takviyeleri yapılacak. Siyah-beyazlılar sol kanat arayışında şimdiye kadar çok sayıda oyuncuyla temas kurdu.

Arsenal'de top koşturan Leandro Trossard için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta son günlerde Zuriko Davitashvili'nin ismi öne çıkmaya başladı. Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen 25 yaşındaki Gürcü futbolcu daha önce Trossard'ın alternatifi olarak belirlenmişti.

DAHA ÖNCEDE GİRİŞİM OLMUŞTU

Siyah beyazlılar, geçen sezon hem yaz hem de kış transfer döneminde Zuriko Davitashvili için resmi girişimde bulunurken, Saint Etienne'den olumsuz yanıt almıştı.

SAINT ETIENNE AYRILIĞA SICAK

Ligue 1'e dönmeyi hedefleyen Fransız ekibi, yetenekli oyuncuyu bırakmamıştı. Ligue 2'de sezonu 3. sırada bitiren ve play-off finalinde Nice'e yenilen Saint Etienne'in Davitashvili'yi bu kez elden çıkarmaya sıcak baktığı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Beşiktaş'ın güncel değeri 12 milyon euro olan ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gürcü futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği belirtildi.

PAZARLIK MASASI KURULACAK

Kulüplerin transferi sonuçlandırmak için kısa süre içinde pazarlık masasına oturmaları bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Davitashvili transferi gerçekleşirse Trossard defterini kapatacak. 





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