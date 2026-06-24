Beşiktaş'ta kanat transferi için pazarlık hazırlığı: Davitashvili

Beşiktaş, yaz transfer döneminde yedi oyuncuyla kadrosunu güçlendirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda kaleci, sol stoper, sol bek, iki orta saha, sol kanat ve santrfor takviyeleri yapılacak. Siyah-beyazlılar sol kanat arayışında şimdiye kadar çok sayıda oyuncuyla temas kurdu.
Arsenal'de top koşturan Leandro Trossard için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta son günlerde Zuriko Davitashvili'nin ismi öne çıkmaya başladı. Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen 25 yaşındaki Gürcü futbolcu daha önce Trossard'ın alternatifi olarak belirlenmişti.
DAHA ÖNCEDE GİRİŞİM OLMUŞTU
Siyah beyazlılar, geçen sezon hem yaz hem de kış transfer döneminde Zuriko Davitashvili için resmi girişimde bulunurken, Saint Etienne'den olumsuz yanıt almıştı.
SAINT ETIENNE AYRILIĞA SICAK
Ligue 1'e dönmeyi hedefleyen Fransız ekibi, yetenekli oyuncuyu bırakmamıştı. Ligue 2'de sezonu 3. sırada bitiren ve play-off finalinde Nice'e yenilen Saint Etienne'in Davitashvili'yi bu kez elden çıkarmaya sıcak baktığı aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Beşiktaş'ın güncel değeri 12 milyon euro olan ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gürcü futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği belirtildi.
PAZARLIK MASASI KURULACAK
Kulüplerin transferi sonuçlandırmak için kısa süre içinde pazarlık masasına oturmaları bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Davitashvili transferi gerçekleşirse Trossard defterini kapatacak.
Arsenal'de top koşturan Leandro Trossard için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta son günlerde Zuriko Davitashvili'nin ismi öne çıkmaya başladı. Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen 25 yaşındaki Gürcü futbolcu daha önce Trossard'ın alternatifi olarak belirlenmişti.
DAHA ÖNCEDE GİRİŞİM OLMUŞTU
Siyah beyazlılar, geçen sezon hem yaz hem de kış transfer döneminde Zuriko Davitashvili için resmi girişimde bulunurken, Saint Etienne'den olumsuz yanıt almıştı.
SAINT ETIENNE AYRILIĞA SICAK
Ligue 1'e dönmeyi hedefleyen Fransız ekibi, yetenekli oyuncuyu bırakmamıştı. Ligue 2'de sezonu 3. sırada bitiren ve play-off finalinde Nice'e yenilen Saint Etienne'in Davitashvili'yi bu kez elden çıkarmaya sıcak baktığı aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Beşiktaş'ın güncel değeri 12 milyon euro olan ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gürcü futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği belirtildi.
PAZARLIK MASASI KURULACAK
Kulüplerin transferi sonuçlandırmak için kısa süre içinde pazarlık masasına oturmaları bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Davitashvili transferi gerçekleşirse Trossard defterini kapatacak.