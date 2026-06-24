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Galatasaray'da Can Uzun haftası

Galatasaray, Can Uzun transferi için gelecek hafta Eintracht Frankfurt ile görüşecek. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferini 40 milyon euro'ya bitirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:20
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Can Uzun haftası
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Galatasaray'da Can Uzun için transfer gündemi devam ediyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere yönelmek zorunda kalan Galatasaray ilk hedef olarak Can Uzun'u belirlemişti. Ancak Eintracht Frankfurt ile kurulan ilk temasta 60 milyon Euro bonservis bedeli talep edilmesi, sarı-kırmızılılara geri adım attırmıştı.

Dünya Kupası'nı bekleme kararı alan idareciler, Can Uzun'un yeterli şansı bulamaması ve Türkiye'nin erken vedasıyla yeniden umutlandı. Çünkü Alman kulübü artık indirime hazır.

40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar genç forveti bonuslar dahil 40 milyon Euro'ya kadroya katmayı hedefliyor. 20 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞME

Önümüzdeki hafta kulüpler arasında ilk resmi temasın gerçekleşmesi bekleniyor.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. 





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