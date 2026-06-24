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Fenerbahçe'den Shomurodov için dev takas planı!

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in son gol kralı Eldor Shomurodov için Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:01
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den Shomurodov için dev takas planı!
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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde verdiği iki santrfor transferi sözünü yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, Vedat Muriqi'nin ardından ikinci golcü olarak Eldor Shomurodov'un hedeflendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonu Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig gol kralı olarak tamamlayan Özbek futbolcunun, sarı-lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Aziz Yıldırım'ın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer için turuncu-lacivertli kulübe Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'dan oluşan bir takas paketi sunabileceği öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca anlaşmanın gerçekleşmesi için belirli bir bonservis bedelini de teklif etmeye hazır olduğu ifade edildi.

İKİ HEDEF BİRDEN

Fenerbahçe yönetiminin Shomurodov transferiyle hem hücum hattındaki eksikliği gidermeyi hem de kadrodaki oyuncu yoğunluğunu azaltmayı amaçladığı kaydedildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da transfere onay verdiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

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