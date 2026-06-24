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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Kolombiya, Kongo engelini aştı!

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Daniel Munoz'un attığı golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, bu sonuçla son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

calendar 24 Haziran 2026 06:58 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 07:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Kolombiya, Kongo engelini aştı!
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya 1-0 kazandı.

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kolombiya, aradığı golü 76. dakikada buldu. Sağ bek Daniel Munoz, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

KOLOMBİYA SON 32'DE

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Nestor Lorenzo'nun öğrencileri, K Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyerek son 32 turuna yükselmeyi başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1 puanda kaldı.

JAMES RODRİGUEZ REKORU YAKALADI

Kolombiya'nın kaptanı James Rodriguez, Demokratik Kongo karşısında milli formayla Dünya Kupası'ndaki 10. maçına çıktı.

34 yaşındaki yıldız futbolcu böylece Carlos Valderrama ve Freddy Rincón'a ait olan Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak oldu. Rodriguez, 58. dakikada yerini Juan Quintero'ya bıraktı.

İKİ TAKIM DA KADROYU BOZMADI

Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk hafta maçlarında sahaya sürdükleri ilk 11'leri korudu.

Böylece mücadele, 2026 Dünya Kupası'nda iki takımın da bir önceki karşılaşmadaki ilk 11'lerini değiştirmeden çıktığı üçüncü maç olarak kayıtlara geçti.

"LUMUMBA" TRİBÜNDEYDİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sembol taraftarı Michel Nkuka Mboladinga da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Vize sorunları nedeniyle takımının ilk maçını kaçıran Mboladinga, ülkesinin eski lideri Patrice Lumumba'ya saygı göstergesi olarak maç boyunca hareketsiz şekilde durduğu geleneksel pozuyla dikkat çekti.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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