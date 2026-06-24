Kolombiya, Kongo engelini aştı!
2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Daniel Munoz'un attığı golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, bu sonuçla son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kolombiya, aradığı golü 76. dakikada buldu. Sağ bek Daniel Munoz, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KOLOMBİYA SON 32'DE
Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Nestor Lorenzo'nun öğrencileri, K Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyerek son 32 turuna yükselmeyi başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1 puanda kaldı.
JAMES RODRİGUEZ REKORU YAKALADI
Kolombiya'nın kaptanı James Rodriguez, Demokratik Kongo karşısında milli formayla Dünya Kupası'ndaki 10. maçına çıktı.
34 yaşındaki yıldız futbolcu böylece Carlos Valderrama ve Freddy Rincón'a ait olan Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak oldu. Rodriguez, 58. dakikada yerini Juan Quintero'ya bıraktı.
İKİ TAKIM DA KADROYU BOZMADI
Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk hafta maçlarında sahaya sürdükleri ilk 11'leri korudu.
Böylece mücadele, 2026 Dünya Kupası'nda iki takımın da bir önceki karşılaşmadaki ilk 11'lerini değiştirmeden çıktığı üçüncü maç olarak kayıtlara geçti.
"LUMUMBA" TRİBÜNDEYDİ
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sembol taraftarı Michel Nkuka Mboladinga da karşılaşmayı tribünden takip etti.
Vize sorunları nedeniyle takımının ilk maçını kaçıran Mboladinga, ülkesinin eski lideri Patrice Lumumba'ya saygı göstergesi olarak maç boyunca hareketsiz şekilde durduğu geleneksel pozuyla dikkat çekti.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0