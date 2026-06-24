Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Bellingham: "Ödülü ben hak etmedim"

İngiltere ile Gana'nın golsüz berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmanın oyuncusu seçilen Jude Bellingham, ödülü hak etmediğini söyledi.

calendar 24 Haziran 2026 04:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Bellingham: 'Ödülü ben hak etmedim'
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçilen Jude Bellingham'ın açıklamaları ise gündem oldu. İngiliz yıldız, ödülün kendisine verilmesine şaşırdığını belirterek rakip takım oyuncularını işaret etti.

"BU ÖDÜLÜ HAK ETMEDİM"

Bellingham, yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse ben hak etmedim. Gana'daki oyunculardan biri seçilmeliydi çünkü çok iyi savunma yaptılar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin hücum hattını durduran Gana savunmasına övgüde bulunan 22 yaşındaki futbolcu, performansları nedeniyle rakip oyuncuların ödülü daha fazla hak ettiğini dile getirdi.

Gruptaki ikinci maçında da galibiyet alamayan İngiltere puanını 4'e yükseltirken, Gana ise ilk puanını hanesine yazdırdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz21106154
2Kolombiya11003123
3Kongo D. Cumhuriyeti10101101
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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