Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Budimir attı, Hırvatistan, Panama'ya karşı kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında Panama'yı 1-0 mağlup eden Hırvatistan, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

calendar 24 Haziran 2026 03:54 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 04:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Budimir attı, Hırvatistan, Panama'ya karşı kazandı!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Hırvatistan ile Panama karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toronto'daki BMO Field'da oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazandı.

İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada iki ekip de isabetli şut bulamazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in ikinci yarı başında oyuna sürdüğü Ante Budimir, maçın kaderini değiştirdi. 46. dakikada sahaya çıkan tecrübeli golcü, 54. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde Panama beraberlik için baskı kursa da Hırvatistan savunması hata yapmadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 3'e yükselterek son 32 turuna kalma umutlarını sürdürdü. Puansız kalan Panama ise grup aşamasında turnuvaya veda etti.

MODRIC'TEN TARİHİ İSTATİSTİK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Luka Modric, FIFA Dünya Kupası kariyerindeki 21. maçına çıktı.

40 yaşındaki yıldız, 2006 yılındaki ilk Dünya Kupası maçından bu yana turnuva tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan oyuncular arasında yer aldı. Bu süreçte yalnızca Lionel Messi (27) ve Cristiano Ronaldo (23) daha fazla maçta forma giydi.

Ayrıca Modric'in sahaya çıkmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş ve üzerindeki oyuncuların forma giydiği maç sayısı 10'a ulaştı ve bu alanda turnuva rekoru kırıldı.

Aynı zamanda Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

PANAMA'NIN UMUDU TÜKENDİ

Dünya Kupası tarihinde oynadığı beş maçın tamamını kaybeden Panama, Hırvatistan mağlubiyetiyle birlikte son 32 turuna yükselme şansını da kaybetti.

L Grubu'nun son haftasında Hırvatistan, Gana ile karşılaşacak. Panama ise İngiltere karşısında prestij mücadelesi verecek.

Stat: Toronto

Hakemler: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)

Panama: Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)

Gol: Dk. 54 Budimir (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 61 Barcenas (Panama), Dk. 90+2 Sucic (Hırvatistan)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Bellingham:
Bellingham: "Ödülü ben hak etmedim"
Budimir attı, Hırvatistan, Panama
Budimir attı, Hırvatistan, Panama'ya karşı kazandı!
Millilere Los Angeles
Millilere Los Angeles'ta destek!
İbrahim Hacıosmanoğlu:
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hala içimiz acıyor!"
İngiltere - Gana maçı başladığı gibi bitti!
İngiltere - Gana maçı başladığı gibi bitti!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz21106154
2Kolombiya11003123
3Kongo D. Cumhuriyeti10101101
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
Sporx Anasayfasına Dön