Budimir attı, Hırvatistan, Panama'ya karşı kazandı!
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında Panama'yı 1-0 mağlup eden Hırvatistan, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada iki ekip de isabetli şut bulamazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in ikinci yarı başında oyuna sürdüğü Ante Budimir, maçın kaderini değiştirdi. 46. dakikada sahaya çıkan tecrübeli golcü, 54. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.
Kalan bölümde Panama beraberlik için baskı kursa da Hırvatistan savunması hata yapmadı ve mücadele 1-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 3'e yükselterek son 32 turuna kalma umutlarını sürdürdü. Puansız kalan Panama ise grup aşamasında turnuvaya veda etti.
MODRIC'TEN TARİHİ İSTATİSTİK
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Luka Modric, FIFA Dünya Kupası kariyerindeki 21. maçına çıktı.
40 yaşındaki yıldız, 2006 yılındaki ilk Dünya Kupası maçından bu yana turnuva tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan oyuncular arasında yer aldı. Bu süreçte yalnızca Lionel Messi (27) ve Cristiano Ronaldo (23) daha fazla maçta forma giydi.
Ayrıca Modric'in sahaya çıkmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş ve üzerindeki oyuncuların forma giydiği maç sayısı 10'a ulaştı ve bu alanda turnuva rekoru kırıldı.
Aynı zamanda Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.
PANAMA'NIN UMUDU TÜKENDİ
Dünya Kupası tarihinde oynadığı beş maçın tamamını kaybeden Panama, Hırvatistan mağlubiyetiyle birlikte son 32 turuna yükselme şansını da kaybetti.
L Grubu'nun son haftasında Hırvatistan, Gana ile karşılaşacak. Panama ise İngiltere karşısında prestij mücadelesi verecek.
Stat: Toronto
Hakemler: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)
Panama: Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)
Gol: Dk. 54 Budimir (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dk. 61 Barcenas (Panama), Dk. 90+2 Sucic (Hırvatistan)
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|Fas
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|Haiti
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|Tunus
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|Mısır
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|İran
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|Belçika
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|2
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|Yeni Zelanda
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|Takımlar
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|İspanya
|2
|1
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|4
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|Uruguay
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|4
|Suudi Arabistan
|2
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|1
|5
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|S
|Takımlar
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|1
|Fransa
|2
|2
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|6
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|Norveç
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|2
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|3
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|6
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|Senegal
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|3
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|0
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|Irak
|2
|0
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|7
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|Arjantin
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|2
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|Avusturya
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|3
|Cezayir
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|Ürdün
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|Portekiz
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|Kolombiya
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|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|4
|Özbekistan
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|Takımlar
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|İngiltere
|2
|1
|1
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|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
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|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
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|3
|4
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|4
|Panama
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