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Galatasaray'dan transfere 200 milyon euro!

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde harcama limiti 169 milyon euro olarak açıklanırken, satılacak isimlerle bu limit daha da yukarı çıkacak. Başkan Dursun Özbek, transfere büyük bir bütçe ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan transfere 200 milyon euro!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tıpkı Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi Avrupa'da ses getirecek yeni yıldızlar üzerinde duruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle orta saha ve 10 numara transferleri için yaklaşık 100 milyon euro bütçe ayrılmış durumda. Ancak bu limitin içerisinde maaşlar da yer aldığı için yönetim iyi bir planlama içerisinde hareket etmeye çalışıyor.

Takımdan ayrılacak futbolculardan da elde edilecek gelir eklenince Galatasaray'ın transferde ulaşacağı rekor limit, Avrupa takımlarıyla yarışmasına yardımcı olacak.

200 MİLYON EURO

Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan futbolcular da yer alıyor. Eğer yönetim istediği satışları gerçekleştirebilirse harcama limitini 200 milyon euro'nun çok üzerine çıkartabilir. Hem satışlar hem de sözleşmesi bitip takımdan ayrılacak isimler, limitin yükselmesine yardımcı olacak.

OCAKTA ARTACAK

Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına doğrudan katılacak olan Galatasaray, elde edeceği başarılarla gelirini daha da yükseltmek istiyor. Yine olası bir son 16 turu halinde sarı-kırmızılılar minimum 50-60 milyon euro gelir edecek. Bu da ocak ayında açıklanacak yeni harcama limitlerine büyük bir artış olarak yansıyacak.  

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