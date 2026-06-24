Galatasaray'dan transfere 200 milyon euro!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tıpkı Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi Avrupa'da ses getirecek yeni yıldızlar üzerinde duruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle orta saha ve 10 numara transferleri için yaklaşık 100 milyon euro bütçe ayrılmış durumda. Ancak bu limitin içerisinde maaşlar da yer aldığı için yönetim iyi bir planlama içerisinde hareket etmeye çalışıyor.
Takımdan ayrılacak futbolculardan da elde edilecek gelir eklenince Galatasaray'ın transferde ulaşacağı rekor limit, Avrupa takımlarıyla yarışmasına yardımcı olacak.
200 MİLYON EURO
Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan futbolcular da yer alıyor. Eğer yönetim istediği satışları gerçekleştirebilirse harcama limitini 200 milyon euro'nun çok üzerine çıkartabilir. Hem satışlar hem de sözleşmesi bitip takımdan ayrılacak isimler, limitin yükselmesine yardımcı olacak.
OCAKTA ARTACAK
Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına doğrudan katılacak olan Galatasaray, elde edeceği başarılarla gelirini daha da yükseltmek istiyor. Yine olası bir son 16 turu halinde sarı-kırmızılılar minimum 50-60 milyon euro gelir edecek. Bu da ocak ayında açıklanacak yeni harcama limitlerine büyük bir artış olarak yansıyacak.
Takımdan ayrılacak futbolculardan da elde edilecek gelir eklenince Galatasaray'ın transferde ulaşacağı rekor limit, Avrupa takımlarıyla yarışmasına yardımcı olacak.
200 MİLYON EURO
Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan futbolcular da yer alıyor. Eğer yönetim istediği satışları gerçekleştirebilirse harcama limitini 200 milyon euro'nun çok üzerine çıkartabilir. Hem satışlar hem de sözleşmesi bitip takımdan ayrılacak isimler, limitin yükselmesine yardımcı olacak.
OCAKTA ARTACAK
Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına doğrudan katılacak olan Galatasaray, elde edeceği başarılarla gelirini daha da yükseltmek istiyor. Yine olası bir son 16 turu halinde sarı-kırmızılılar minimum 50-60 milyon euro gelir edecek. Bu da ocak ayında açıklanacak yeni harcama limitlerine büyük bir artış olarak yansıyacak.