Fenerbahçe'den çifte operasyon!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer gündemine iki yeni isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin, sağ kanat için Fulham'dan ayrılan Harry Wilson ile temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.
WILSON GÜNDEMDE
Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki Galli futbolcu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncunun şartlarını araştırdığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
STOPERDE HEDEF TODIBO
Sarı-lacivertlilerin savunma hattı için belirlediği ismin ise West Ham United forması giyen Jean-Clair Todibo olduğu öne sürüldü.
26 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz kulübüyle görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, West Ham'ın Musaba ile ilgilendiği ifade edildi.
TAKAS FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe'nin Todibo transferinde takas artı para formülü üzerinde durduğu ve Musaba'nın da bu transferde kullanılabilecek isimlerden biri olduğu kaydedildi.
Yönetimin hem Wilson hem de Todibo transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.
WILSON GÜNDEMDE
Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki Galli futbolcu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncunun şartlarını araştırdığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
STOPERDE HEDEF TODIBO
Sarı-lacivertlilerin savunma hattı için belirlediği ismin ise West Ham United forması giyen Jean-Clair Todibo olduğu öne sürüldü.
26 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz kulübüyle görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, West Ham'ın Musaba ile ilgilendiği ifade edildi.
TAKAS FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe'nin Todibo transferinde takas artı para formülü üzerinde durduğu ve Musaba'nın da bu transferde kullanılabilecek isimlerden biri olduğu kaydedildi.
Yönetimin hem Wilson hem de Todibo transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.