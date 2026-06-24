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Fenerbahçe'den çifte operasyon!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sağ kanat için Harry Wilson, stoper hattı için ise Jean-Clair Todibo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 09:37
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'den çifte operasyon!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer gündemine iki yeni isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin, sağ kanat için Fulham'dan ayrılan Harry Wilson ile temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

WILSON GÜNDEMDE

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki Galli futbolcu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncunun şartlarını araştırdığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

STOPERDE HEDEF TODIBO

Sarı-lacivertlilerin savunma hattı için belirlediği ismin ise West Ham United forması giyen Jean-Clair Todibo olduğu öne sürüldü.

26 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz kulübüyle görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, West Ham'ın Musaba ile ilgilendiği ifade edildi.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe'nin Todibo transferinde takas artı para formülü üzerinde durduğu ve Musaba'nın da bu transferde kullanılabilecek isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Yönetimin hem Wilson hem de Todibo transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.

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