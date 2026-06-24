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Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray, Jhon Duran ile sıkıştı. Kolombiyalı golcü, Galatasaray'dan gelecek onayı bekleyişini sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Jhon Duran, Galatasaray'ı bekliyor
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Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı kırmızılılar özellikle forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Bir yandan Mauro Icardi'den yanıt bekleyen Galatasaray, bir yandan da forvet çalışmalarını sürdürüyor.

JHON DURAN İLE ANLAŞMA
OKAN BURUK'TAN ONAY

Sarı kırmızılılarda gündeme çok sayıda isim gelirken, Jhon Duran ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a haber gönderen ve transfer olmak istediğini belirten Kolombiyalı golcüye teknik direktör Okan Buruk'tan da onay geldi. Ancak oyuncunun hem Fenerbahçe hem de Zenit'te yaşadığı sorunlar yüzünden alternatif isimler üzerinde de duruluyor.

5 MİLYON EURO

Duran'ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile kiralık anlaşma için el sıkışıldı. Resmi sözleşme imzalanması durumunda Galatasaray, Duran'a senelik 5 milyon euro ödeyecek.

ONAY BEKLENİYOR

Eğer Galatasaray Yönetimi, Duran transferine onay verirse imzalar atılacak. 22 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray'dan gelecek haberi bekleyişini sürdürüyor.

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