Fenerbahçe'den Arda Okan planı!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, Arda Okan Kurtulan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya katmayı planladığı iddia edildi.
Göztepe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Arda Okan'ın, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer listesine alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ
2020 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç oyuncu, 2019-2022 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.
SEZON PERFORMANSI
Arda Okan Kurtulan transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 maçta süre buldu ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Göztepe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Arda Okan'ın, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer listesine alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ
2020 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç oyuncu, 2019-2022 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.
SEZON PERFORMANSI
Arda Okan Kurtulan transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İzmir temsilcisinde 32 maçta süre buldu ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.