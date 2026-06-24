Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması!

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi.
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temasları gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Faslı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
KANATLARA YILDIZ TAKVİYESİ
İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporda kanat bölgesine yapılacak takviyelere öncelik verdiği öğrenilirken, Brahim Diaz'ın bu doğrultuda değerlendirilen isimlerden biri olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
La Liga'da 30 karşılaşmada görev alan Fas asıllı yıldız futbolcu, 1 gol ve 6 asist üretirken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temasları gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Faslı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
KANATLARA YILDIZ TAKVİYESİ
İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporda kanat bölgesine yapılacak takviyelere öncelik verdiği öğrenilirken, Brahim Diaz'ın bu doğrultuda değerlendirilen isimlerden biri olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
La Liga'da 30 karşılaşmada görev alan Fas asıllı yıldız futbolcu, 1 gol ve 6 asist üretirken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.