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Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması!

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 07:36
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Brahim Diaz çıkarması!
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Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi.

İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temasları gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Faslı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

KANATLARA YILDIZ TAKVİYESİ

İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporda kanat bölgesine yapılacak takviyelere öncelik verdiği öğrenilirken, Brahim Diaz'ın bu doğrultuda değerlendirilen isimlerden biri olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

La Liga'da 30 karşılaşmada görev alan Fas asıllı yıldız futbolcu, 1 gol ve 6 asist üretirken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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