Samsunspor'dan iki isim için yalanlama!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer için yalanlamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsunspor için son günlerde Antalyaspor'dan Samuel Ballet ve Galatasaray'dan Renato Nhaga isimleri gündeme gelmişti.
Ortaya atılan transfer iddialarıyla ilgili Samsunspor cephesinden açıklama geldi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samuel Ballet ve Renato Nhaga'nın transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.
Karadeniz temsilcisinin kulübün, transfer çalışmalarını belirlenen strateji doğrultusunda sürdürdüğü ifade ediliyor. [Samsun Hedef Halk]
Ortaya atılan transfer iddialarıyla ilgili Samsunspor cephesinden açıklama geldi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samuel Ballet ve Renato Nhaga'nın transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.
Karadeniz temsilcisinin kulübün, transfer çalışmalarını belirlenen strateji doğrultusunda sürdürdüğü ifade ediliyor. [Samsun Hedef Halk]