2026 NBA Draftı ilk tur sonuçları belli oldu!

2026 NBA Draftı'nın ilk sırasında beklendiği gibi sürpriz yaşanmadı. AJ Dybantsa, ilk sıradan seçilerek Washington Wizards'ın yeni yıldızı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Draft süreci boyunca Wizards'ın Dybantsa'yı seçmesi bekleniyordu ancak resmi karar, NBA Komisyoneri Adam Silver tarafından açıklanana kadar kesinlik kazanmadı.
İkinci sırada seçme hakkına sahip olan Utah Jazz ise tercihini Darryn Peterson'dan yana kullandı. Peterson, draft sürecine uzun süre sınıfın en iyi oyuncusu olarak girse de yaşadığı sakatlık problemleri ve lise yıllarındaki patlayıcılığını tam olarak sahaya yansıtamaması nedeniyle ilk sıra yarışında geriye düşmüştü.
Üçüncü sırada ise Memphis Grizzlies, Cameron Boozer'ı kadrosuna kattı. Dördüncü sırada seçme hakkını kullanan Chicago Bulls ise tercihini Caleb Wilson'dan yana yaptı.
Draftın 5 ila 8. sıraları arasında ise dikkat çekici şekilde dört guard arka arkaya seçildi. Keaton Wagler, Los Angeles Clippers tarafından beşinci sırada seçilirken; altıncı sırada Brooklyn Nets, Mikel Brown Jr.'ı kadrosuna kattı. Yedinci sırada Sacramento Kings, Darius Acuff Jr.'ı seçerken; sekizinci sırada Atlanta Hawks, Kingston Flemings'i tercih etti.
2026 NBA Draftı'nın ilk turunda Türk oyuncu seçilmezken, EuroLeague'den draft edilen tek oyuncu Valencia'nın 20 yaşındaki İspanyol guardı Sergio De Larrea oldu. De Larrea, ilk turun 25. sırasında Dallas Mavericks tarafından seçildi.
2026 NBA Draftı ilk tur seçimleri:
1. Washington Wizards: AJ Dybantsa (BYU)
2. Utah Jazz: Darryn Peterson (Kansas)
3. Memphis Grizzlies: Cameron Boozer (Duke)
4. Chicago Bulls: Caleb Wilson (North Carolina)
5. Los Angeles Clippers (Indiana Pacers aracılığıyla): Keaton Wagler (Illinois)
6. Brooklyn Nets: Mikel Brown Jr. (Louisville)
7. Sacramento Kings: Darius Acuff Jr. (Arkansas)
8. Atlanta Hawks (New Orleans Pelicans aracılığıyla): Kingston Flemings (Houston)
9. Dallas Mavericks: Morez Johnson Jr. (Michigan)
10. Milwaukee Bucks: Brayden Burries (Arizona)
11. Golden State Warriors: Yaxel Lendeborg (Michigan)
12. Oklahoma City Thunder (Los Angeles Clippers aracılığıyla): Aday Mara (Michigan)
13. Milwaukee Bucks (Miami Heat aracılığıyla): Nate Ament (Tennessee)
14. Charlotte Hornets: Hannes Steinbach (Washington)
15. Chicago Bulls (Portland Trail Blazers aracılığıyla): Dailyn Swain (Texas)
16. Oklahoma City Thunder (Phoenix Suns, Orlando Magic ve Memphis Grizzlies aracılığıyla): Bennett Stirtz (Iowa)
17. Detroit Pistons (Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder ve Memphis Grizzlies aracılığıyla): Ebuka Okorie (Stanford)
18. Charlotte Hornets (Orlando Magic ve Phoenix Suns aracılığıyla): Christian Anderson (Texas Tech)
19. Toronto Raptors: Allen Graves (Santa Clara)
20. San Antonio Spurs (Atlanta Hawks aracılığıyla): Jayden Quaintance (Kentucky)
21. Memphis Grizzlies (Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons aracılığıyla): Karim Lopez (Yeni Zelanda)
22. Philadelphia 76ers (Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder aracılığıyla): Labaron Philon Jr. (Alabama)
23. Atlanta Hawks (Cleveland Cavaliers aracılığıyla): Zuby Ejiofor (St. John's)
24. Los Angeles Lakers (New York Knicks aracılığıyla): Cameron Carr (Baylor)
25. Dallas Mavericks (Los Angeles Lakers ve New York Knicks aracılığıyla): Sergio De Larrea (Valencia)
26. San Antonio Spurs (Denver Nuggets aracılığıyla): Tarris Reed Jr. (UConn)
27. Boston Celtics: Chris Cenac (Houston)
28. Brooklyn Nets (Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves aracılığıyla): Joshua Jefferson (Iowa State)
29. Sacramento Kings (San Antonio Spurs, Atlanta Hawks ve Cleveland Cavaliers aracılığıyla): Alex Karaban (UConn)
30. Phoenix Suns (Oklahoma City Thunder, Washington Wizards, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve New York Knicks aracılığıyla): Koa Peat (Arizona)
İkinci sırada seçme hakkına sahip olan Utah Jazz ise tercihini Darryn Peterson'dan yana kullandı. Peterson, draft sürecine uzun süre sınıfın en iyi oyuncusu olarak girse de yaşadığı sakatlık problemleri ve lise yıllarındaki patlayıcılığını tam olarak sahaya yansıtamaması nedeniyle ilk sıra yarışında geriye düşmüştü.
Üçüncü sırada ise Memphis Grizzlies, Cameron Boozer'ı kadrosuna kattı. Dördüncü sırada seçme hakkını kullanan Chicago Bulls ise tercihini Caleb Wilson'dan yana yaptı.
Draftın 5 ila 8. sıraları arasında ise dikkat çekici şekilde dört guard arka arkaya seçildi. Keaton Wagler, Los Angeles Clippers tarafından beşinci sırada seçilirken; altıncı sırada Brooklyn Nets, Mikel Brown Jr.'ı kadrosuna kattı. Yedinci sırada Sacramento Kings, Darius Acuff Jr.'ı seçerken; sekizinci sırada Atlanta Hawks, Kingston Flemings'i tercih etti.
2026 NBA Draftı'nın ilk turunda Türk oyuncu seçilmezken, EuroLeague'den draft edilen tek oyuncu Valencia'nın 20 yaşındaki İspanyol guardı Sergio De Larrea oldu. De Larrea, ilk turun 25. sırasında Dallas Mavericks tarafından seçildi.
2026 NBA Draftı ilk tur seçimleri:
1. Washington Wizards: AJ Dybantsa (BYU)
2. Utah Jazz: Darryn Peterson (Kansas)
3. Memphis Grizzlies: Cameron Boozer (Duke)
4. Chicago Bulls: Caleb Wilson (North Carolina)
5. Los Angeles Clippers (Indiana Pacers aracılığıyla): Keaton Wagler (Illinois)
6. Brooklyn Nets: Mikel Brown Jr. (Louisville)
7. Sacramento Kings: Darius Acuff Jr. (Arkansas)
8. Atlanta Hawks (New Orleans Pelicans aracılığıyla): Kingston Flemings (Houston)
9. Dallas Mavericks: Morez Johnson Jr. (Michigan)
10. Milwaukee Bucks: Brayden Burries (Arizona)
11. Golden State Warriors: Yaxel Lendeborg (Michigan)
12. Oklahoma City Thunder (Los Angeles Clippers aracılığıyla): Aday Mara (Michigan)
13. Milwaukee Bucks (Miami Heat aracılığıyla): Nate Ament (Tennessee)
14. Charlotte Hornets: Hannes Steinbach (Washington)
15. Chicago Bulls (Portland Trail Blazers aracılığıyla): Dailyn Swain (Texas)
16. Oklahoma City Thunder (Phoenix Suns, Orlando Magic ve Memphis Grizzlies aracılığıyla): Bennett Stirtz (Iowa)
17. Detroit Pistons (Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder ve Memphis Grizzlies aracılığıyla): Ebuka Okorie (Stanford)
18. Charlotte Hornets (Orlando Magic ve Phoenix Suns aracılığıyla): Christian Anderson (Texas Tech)
19. Toronto Raptors: Allen Graves (Santa Clara)
20. San Antonio Spurs (Atlanta Hawks aracılığıyla): Jayden Quaintance (Kentucky)
21. Memphis Grizzlies (Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons aracılığıyla): Karim Lopez (Yeni Zelanda)
22. Philadelphia 76ers (Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder aracılığıyla): Labaron Philon Jr. (Alabama)
23. Atlanta Hawks (Cleveland Cavaliers aracılığıyla): Zuby Ejiofor (St. John's)
24. Los Angeles Lakers (New York Knicks aracılığıyla): Cameron Carr (Baylor)
25. Dallas Mavericks (Los Angeles Lakers ve New York Knicks aracılığıyla): Sergio De Larrea (Valencia)
26. San Antonio Spurs (Denver Nuggets aracılığıyla): Tarris Reed Jr. (UConn)
27. Boston Celtics: Chris Cenac (Houston)
28. Brooklyn Nets (Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves aracılığıyla): Joshua Jefferson (Iowa State)
29. Sacramento Kings (San Antonio Spurs, Atlanta Hawks ve Cleveland Cavaliers aracılığıyla): Alex Karaban (UConn)
30. Phoenix Suns (Oklahoma City Thunder, Washington Wizards, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve New York Knicks aracılığıyla): Koa Peat (Arizona)