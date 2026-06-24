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Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 10:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında 25 Haziran Perşembe günü ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

Ligde, her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

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