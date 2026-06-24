Peterson: 'Wizards'ın beni seçmemesi kariyerim boyunca aklımda olacak'

2026 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmeyen Darryn Peterson, Washington Wizards'ın kendisini pas geçmesini unutmayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Draftın ikinci sırasında Utah Jazz tarafından seçilen Peterson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilk sıradan seçilmeyi hedeflediğini ancak artık önüne bakmaya hazır olduğunu ifade etti.
"Artık geriye dönüp hiçbir şeyi değiştiremem. Elbette bir numaralı seçim olmak istiyordum ama ikinci sıradan seçildim" diyen Peterson, "Şimdi Utah'a gidip çalışmaya başlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Peterson, Wizards'ın tercihini BYU yıldızı AJ Dybantsa'dan yana kullanmasının kendisi için ekstra bir motivasyon kaynağı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Omzumda her zaman bir yük ve kendimi kanıtlama isteği vardı. Bu yüzden bana ekstra bir şey kattığını söyleyemem. Ama artık bu durum kariyerim boyunca hep aklımın bir köşesinde olacak."
NBA Draftı öncesinde yalnızca Wizards ile görüştüğü bildirilen Peterson, diğer takımlarla görüşmeme kararı almıştı.
Buna rağmen Utah'ta forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu, Jazz'ın yeniden yükselişe geçmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.
Peterson, "Harika bir oyuncu grubuyla birlikte oynayacağım. Birbirimizin oyununu çok iyi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Kazanmaya hazır olacağız." dedi.
Kansas formasıyla geçirdiği tek sezonda 24 maçta görev yapan Peterson; 20.2 sayı, 4.2 ribaund, 1.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Genç oyuncu sezon sonunda Big 12 All-Freshman Takımı'na seçilirken, All-Big 12 İkinci Takımı'nda da yer aldı.
Geçtiğimiz sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayan Utah Jazz ise üst üste dördüncü kez playofflara kalamadı.
"Artık geriye dönüp hiçbir şeyi değiştiremem. Elbette bir numaralı seçim olmak istiyordum ama ikinci sıradan seçildim" diyen Peterson, "Şimdi Utah'a gidip çalışmaya başlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Peterson, Wizards'ın tercihini BYU yıldızı AJ Dybantsa'dan yana kullanmasının kendisi için ekstra bir motivasyon kaynağı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Omzumda her zaman bir yük ve kendimi kanıtlama isteği vardı. Bu yüzden bana ekstra bir şey kattığını söyleyemem. Ama artık bu durum kariyerim boyunca hep aklımın bir köşesinde olacak."
NBA Draftı öncesinde yalnızca Wizards ile görüştüğü bildirilen Peterson, diğer takımlarla görüşmeme kararı almıştı.
Buna rağmen Utah'ta forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu, Jazz'ın yeniden yükselişe geçmesine yardımcı olmak istediğini söyledi.
Peterson, "Harika bir oyuncu grubuyla birlikte oynayacağım. Birbirimizin oyununu çok iyi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Kazanmaya hazır olacağız." dedi.
Kansas formasıyla geçirdiği tek sezonda 24 maçta görev yapan Peterson; 20.2 sayı, 4.2 ribaund, 1.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Genç oyuncu sezon sonunda Big 12 All-Freshman Takımı'na seçilirken, All-Big 12 İkinci Takımı'nda da yer aldı.
Geçtiğimiz sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayan Utah Jazz ise üst üste dördüncü kez playofflara kalamadı.