Anthony Edwards cephesi, takas söylentilerini yalanladı

Anthony Edwards'a yakın kaynaklar, yıldız oyuncunun ilerleyen dönemde Minnesota Timberwolves'tan takasını isteyebileceği yönündeki söylentilere kesin bir dille yalanlama getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kaynaklar, Timberwolves'u Edwards için "ideal ortam" olarak tanımlarken oyuncunun organizasyona bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.
Bu açıklamalar, Julius Randle takasının ardından Edwards'ın takımdaki geleceğinin sorgulanmaya başlanmasının ardından geldi.
Star Tribune'e konuşan bir kaynak söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken, bir başka kaynak ise Edwards ve temsilcilerinin Timberwolves'un mevcut durumundan memnun olduklarını aktardı.
ESPN muhabirleri Brian Windhorst ve Tim MacMahon da Randle takasının ardından Edwards'ın uzun vadeli geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu dile getiren isimler arasında yer almıştı.
Edwards'ın mevcut sözleşmesinde üç yıl daha bulunuyor.
NBA kuralları gereği yıldız oyuncu bir kez daha All-NBA takımına seçilmesi halinde Minnesota, yeni sözleşmesinde diğer tüm takımlardan çok daha yüksek bir teklif sunabilecek. Olası bir takas ise bu finansal avantajı ortadan kaldıracak.
Dallas Mavericks'ten Los Angeles Lakers'a gönderilen Luka Doncic de benzer bir süreç yaşamış ve takas nedeniyle supermax sözleşme hakkını kaybetmişti.
Pazartesi günü tamamlanan üç takımlı Julius Randle takası ise Minnesota'nın kadroyu Edwards'ın etrafında yeniden şekillendirmek istediğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Randle'ın ayrılmasıyla birlikte Naz Reid'in kalıcı olarak ilk beşe yerleşmesi beklenirken, takımın hücumdaki alan paylaşımının da iyileşeceği düşünülüyor.
Öte yandan Timberwolves'un hâlâ top yönlendirme ve birebir skor üretimi konularında takviyeye ihtiyaç duyduğu, yönetimin bu eksikleri serbest oyuncu pazarı veya yeni takaslarla gidermeyi planladığı ifade edildi.
Bu açıklamalar, Julius Randle takasının ardından Edwards'ın takımdaki geleceğinin sorgulanmaya başlanmasının ardından geldi.
Star Tribune'e konuşan bir kaynak söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken, bir başka kaynak ise Edwards ve temsilcilerinin Timberwolves'un mevcut durumundan memnun olduklarını aktardı.
ESPN muhabirleri Brian Windhorst ve Tim MacMahon da Randle takasının ardından Edwards'ın uzun vadeli geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu dile getiren isimler arasında yer almıştı.
Edwards'ın mevcut sözleşmesinde üç yıl daha bulunuyor.
NBA kuralları gereği yıldız oyuncu bir kez daha All-NBA takımına seçilmesi halinde Minnesota, yeni sözleşmesinde diğer tüm takımlardan çok daha yüksek bir teklif sunabilecek. Olası bir takas ise bu finansal avantajı ortadan kaldıracak.
Dallas Mavericks'ten Los Angeles Lakers'a gönderilen Luka Doncic de benzer bir süreç yaşamış ve takas nedeniyle supermax sözleşme hakkını kaybetmişti.
Pazartesi günü tamamlanan üç takımlı Julius Randle takası ise Minnesota'nın kadroyu Edwards'ın etrafında yeniden şekillendirmek istediğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Randle'ın ayrılmasıyla birlikte Naz Reid'in kalıcı olarak ilk beşe yerleşmesi beklenirken, takımın hücumdaki alan paylaşımının da iyileşeceği düşünülüyor.
Öte yandan Timberwolves'un hâlâ top yönlendirme ve birebir skor üretimi konularında takviyeye ihtiyaç duyduğu, yönetimin bu eksikleri serbest oyuncu pazarı veya yeni takaslarla gidermeyi planladığı ifade edildi.