Hammon: 'Brunson hakkındaki görüşüm için asla özür dilemeyeceğim'

Las Vegas Aces Başantrenörü Becky Hammon, New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın kendisini özel bir oyuncu sınıfına taşıdığını kabul etti ancak kısa boylu guardların takımlarını NBA şampiyonluğuna taşıyamayacağı yönündeki genel görüşünden geri adım atmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Resmi kayıtlara göre 1.88 metre boyunda olan Brunson, Knicks'i San Antonio Spurs karşısında beş maçta şampiyonluğa taşıyarak NBA Finalleri MVP'si seçilmişti. Yıldız oyuncu 13 Haziran'daki şampiyonluğu getiren karşılaşmada 45 sayı üretmişti.
Hammon, Aralık 2023'te ESPN'de yaptığı açıklamada Brunson'ın "1A seviyesinde bir yıldız olmadığını" söylemişti.
Deneyimli çalıştırıcıya bu sözleri, Aces'in New York Liberty ile oynadığı maç öncesinde yeniden soruldu.
"Jalen yaptığı tek şeyle tarihin yanıldığını kanıtladı" diyen Hammon, "O sıra dışı bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu yüzden adını Steph Curry ve Isiah Thomas'ın yanına yazabilirsiniz. Özellikle maçların kritik anlarında olağanüstü oynadı." ifadelerini kullandı.
Hammon sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evet, o gerçekten o 1A seviyesindeki oyuncuydu. Ama özür dilemek mi? Bir fikir belirttiğim için asla özür dilemem. ESPN bana bunun için para ödüyor."
Bu, Hammon'ın son haftalarda aynı konudaki görüşlerini ikinci kez savunması oldu.
Doğu Konferansı Finalleri MVP'si seçilen Brunson hakkında da konuşan Hammon, 26 Mayıs'ta şu ifadeleri kullanmıştı:
"Jalen Brunson müthiş bir oyuncu, gerçekten müthiş bir oyuncu. Ben o açıklamayı yaparken NBA tarihine bakarak konuştum. İnsanların hâlâ buna neden takıldığını bilmiyorum. Bunu iki yıl önce söyledim.
"Söylediğimi söyledim. Eğer beni haksız çıkarıyorsa, haksız çıkarıyordur."
Hammon, Aralık 2023'te ESPN'de yaptığı açıklamada Brunson'ın "1A seviyesinde bir yıldız olmadığını" söylemişti.
Deneyimli çalıştırıcıya bu sözleri, Aces'in New York Liberty ile oynadığı maç öncesinde yeniden soruldu.
"Jalen yaptığı tek şeyle tarihin yanıldığını kanıtladı" diyen Hammon, "O sıra dışı bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu yüzden adını Steph Curry ve Isiah Thomas'ın yanına yazabilirsiniz. Özellikle maçların kritik anlarında olağanüstü oynadı." ifadelerini kullandı.
Hammon sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evet, o gerçekten o 1A seviyesindeki oyuncuydu. Ama özür dilemek mi? Bir fikir belirttiğim için asla özür dilemem. ESPN bana bunun için para ödüyor."
Bu, Hammon'ın son haftalarda aynı konudaki görüşlerini ikinci kez savunması oldu.
Doğu Konferansı Finalleri MVP'si seçilen Brunson hakkında da konuşan Hammon, 26 Mayıs'ta şu ifadeleri kullanmıştı:
"Jalen Brunson müthiş bir oyuncu, gerçekten müthiş bir oyuncu. Ben o açıklamayı yaparken NBA tarihine bakarak konuştum. İnsanların hâlâ buna neden takıldığını bilmiyorum. Bunu iki yıl önce söyledim.
"Söylediğimi söyledim. Eğer beni haksız çıkarıyorsa, haksız çıkarıyordur."