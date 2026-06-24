24 Haziran
Bosna Hersek-Katar
22:00
24 Haziran
İsviçre-Kanada
22:00
25 Haziran
Fas-Haiti
01:00
25 Haziran
İskoçya-Brezilya
01:00
25 Haziran
Güney Afrika-Güney Kore
04:00
25 Haziran
Çekya-Meksika
04:00

Hull City'de sürpriz Abdülkadir Ömür gelişmesi

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor'daki kiralık döneminin ardındna takıma geri dönmeye hazırlanan Abdülkadir Ömür'e sezon öncesi kampında bir şans tanıyacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 12:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'de sürpriz Abdülkadir Ömür gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'e yükselen Hull City'de yeni sezonun planlaması devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinde Abdülkadir Ömür ile ilgili de sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

JAKIROVIC ŞANS VERECEK

Hull Live'de yer alan habere göre, Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor'daki kiralık döneminin ardından takıma geri dönecek 26 yaşındaki futbolcuya şans verecek.

Abdülkadir Ömür, sezon öncesi kampında Sergej Jakirovic'e kendisini kanıtlama şansı bulacak.

HULL CITY İLE SÖZLEŞMESİ

26 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün, Hull City ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. İngiliz ekibinin, Abdülkadir Ömür ile yaptığı sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İNGİLTERE'DE NE YAPTI?

2024 yılının ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'ye giden ve daha sonra Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 37 maçta 3 asist yaptı.

İLK MAÇTA RAKİP MANU!

Yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak Sergej Jakirovic'in ekibi Hull City, Slovenya ve Türkiye'de kamp yapacak. Hull City, sezonun ilk maçında ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.