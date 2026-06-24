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Göztepe'de Dennis'e Premier Lig'den talip çıktı

Göztepe'de sergilediği performansla dikkat çeken Anthony Dennis'e, İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 12:16
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de Dennis'e Premier Lig'den talip çıktı
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Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Premier Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Trabzonspor'un teklif götürdüğü Dennis için Coventry City devreye girdi. İngiliz ekibinin sarı- kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Göztepe yönetimi ise 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 7 milyon euro olarak belirlemişti. Kurmayların taliplerin artması sonucu fiyatı daha da yukarılara çekeceği bildirildi.

Şu an Londra'da olan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen'in Coventry City yöneticileriyle bir görüşme daha yapacağı ifade edildi. Geçen sezon Championship'i zirvede bitiren Coventry City adını Premier Lig'e yazdırdı.

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