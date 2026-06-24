Bodrum FK'da Imeri'ye veda

1'inci Lig'deki Bodrum Futbol Kulübü 5 yıldır takımda forma giyen Omar Imeri'yle yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi biten Arnavut asıllı Türk vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için, "Teşekkürler Omar Imeri! Saha içindeki mücadelesi ve saha dışındaki duruşuyla her zaman armanın hakkını veren; 1'inci Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuz Omar Imeri'ye teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" mesajını yayınladı.
PERFORMANSI
2021 yılından beri Bodrum FK kadrosunda yer alan Imeri geçen sezon 38 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.
PERFORMANSI
2021 yılından beri Bodrum FK kadrosunda yer alan Imeri geçen sezon 38 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.