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Bodrum FK'da Imeri'ye veda

Bodrum FK, 5 yıldır takımda forma giyen Omar Imeri'yle yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 12:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Imeri'ye veda
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1'inci Lig'deki Bodrum Futbol Kulübü 5 yıldır takımda forma giyen Omar Imeri'yle yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi biten Arnavut asıllı Türk vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için, "Teşekkürler Omar Imeri! Saha içindeki mücadelesi ve saha dışındaki duruşuyla her zaman armanın hakkını veren; 1'inci Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuz Omar Imeri'ye teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" mesajını yayınladı.

PERFORMANSI

2021 yılından beri Bodrum FK kadrosunda yer alan Imeri geçen sezon 38 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

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