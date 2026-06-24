Fatih Altaylı: 'Fenerbahçe, Fatih Terim'e neden karşı?'

Fatih Altaylı, son dönemde Fatih Terim için gündeme gelen TFF başkanlığı gündemini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sitesinde konuya dair bir yazı kaleme alan Altaylı'nın, yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Fatih Terim'in açıklamaları ve federasyon başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin kendisine verdiği yanıtlar sonrası kafalarda 'Terim federasyon başkanlığına mı talip?' sorusu oluşmuş.
"İLGİNÇ, GARİP"
Öyle ki, Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu 'Sicili bozuk birisi federasyon başkanlığına aday olamaz' demek zorunda hissetmiş kendini.
İlginç buldum, garipsedim.
Ben futbolu, futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesi gerektiğini savundum hep ve son dönemde birkaç kez 'Aziz Yıldırım federasyon başkanı olsun' diye yazdım.
"TERİM KARŞITLIĞI AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"
Buna karşılık Fenerbahçeli dostlarımızın bu denli Terim karşıtlığı akıl alır gibi değil.
"YAKIŞMAYAN MANTIK HATASI"
Hakem odası basıp, hakem rehin alan bir sicile ses çıkarmayıp, futbol dışı nedenlerle basit bir kavgadan kaynaklanan sicile bozuk demek her şeyden önce haksızlık.
Mahmut Uslu gibi birine yakışmayan bir mantık hatası.
"BUNU DEMEK YANLIŞ"
'Biz Terim'i istemeyiz' diyebilirsiniz ve hakkınız da olabilir ama sicil micil demek yanlış olmuş.
Beni bilirsiniz, Terim aşığı Galatasaraylılardan değilim. Terim'i 50 yıldır tanırım.
Aramızın iyi olduğu zamanlar da olmuştur, kötü olduğu zamanlar da. Son olarak davalık olmuştuk ama bu durum benim Terim'in mevcut şahıstan milyon kere daha iyi bir federasyon başkanı olacağı gerçeğini görmemi engellemez.
Üstelik de uluslararası tanınırlığı, bilinirliği olan biri olarak çok da iyi olur.
"ÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"
Ancak zaten böyle bir şey olmayacak. Terim federasyon başkanı falan seçilmeyecek hatta aday bile olmayacak.
Şu anda duyduğum kadarı ile uzun zamandır hazırlanan ve bu koltuğa en azından müktesebat olarak yakışacağını düşündüğüm bir aday var.
"ÖNEMLİ OLAN LAYIK OLMASI"
Kayınpederi Fenerbahçe başkan adaylığından çekilmeyip, seçilseydi o da federasyon başkanlığına aday olmayacaktı.
Ama şu anda bildiğim kadarı ile aday.
Yakında siz de kendisini tanırsınız.
Zannederim Fenerbahçeli, ama önemli olan hangi takımı tuttuğu değil, o koltuğa layık olması."
"Fatih Terim'in açıklamaları ve federasyon başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin kendisine verdiği yanıtlar sonrası kafalarda 'Terim federasyon başkanlığına mı talip?' sorusu oluşmuş.
"İLGİNÇ, GARİP"
Öyle ki, Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu 'Sicili bozuk birisi federasyon başkanlığına aday olamaz' demek zorunda hissetmiş kendini.
İlginç buldum, garipsedim.
Ben futbolu, futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesi gerektiğini savundum hep ve son dönemde birkaç kez 'Aziz Yıldırım federasyon başkanı olsun' diye yazdım.
"TERİM KARŞITLIĞI AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"
Buna karşılık Fenerbahçeli dostlarımızın bu denli Terim karşıtlığı akıl alır gibi değil.
"YAKIŞMAYAN MANTIK HATASI"
Hakem odası basıp, hakem rehin alan bir sicile ses çıkarmayıp, futbol dışı nedenlerle basit bir kavgadan kaynaklanan sicile bozuk demek her şeyden önce haksızlık.
Mahmut Uslu gibi birine yakışmayan bir mantık hatası.
"BUNU DEMEK YANLIŞ"
'Biz Terim'i istemeyiz' diyebilirsiniz ve hakkınız da olabilir ama sicil micil demek yanlış olmuş.
Beni bilirsiniz, Terim aşığı Galatasaraylılardan değilim. Terim'i 50 yıldır tanırım.
Aramızın iyi olduğu zamanlar da olmuştur, kötü olduğu zamanlar da. Son olarak davalık olmuştuk ama bu durum benim Terim'in mevcut şahıstan milyon kere daha iyi bir federasyon başkanı olacağı gerçeğini görmemi engellemez.
Üstelik de uluslararası tanınırlığı, bilinirliği olan biri olarak çok da iyi olur.
"ÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"
Ancak zaten böyle bir şey olmayacak. Terim federasyon başkanı falan seçilmeyecek hatta aday bile olmayacak.
Şu anda duyduğum kadarı ile uzun zamandır hazırlanan ve bu koltuğa en azından müktesebat olarak yakışacağını düşündüğüm bir aday var.
"ÖNEMLİ OLAN LAYIK OLMASI"
Kayınpederi Fenerbahçe başkan adaylığından çekilmeyip, seçilseydi o da federasyon başkanlığına aday olmayacaktı.
Ama şu anda bildiğim kadarı ile aday.
Yakında siz de kendisini tanırsınız.
Zannederim Fenerbahçeli, ama önemli olan hangi takımı tuttuğu değil, o koltuğa layık olması."