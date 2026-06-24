Dünya Kupası Finali Ne Zaman? 2026 Dünya Kupası Final Tarihi

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası'nda şampiyon, final karşılaşmasının ardından belli olacak.

2026 Dünya Kupası finali hangi gün?

2026 FIFA Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

Final karşılaşması, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'de gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası finali nerede oynanacak?

2026 Dünya Kupası finaline ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Finalde turnuvanın en başarılı takımları dünya şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

Dünya Kupası'nda finale nasıl gidiliyor?

2026 Dünya Kupası'nda toplam 48 takım mücadele ediyor. Grup aşamasının ardından başarılı olan ekipler eleme turlarına yükseliyor.

Turnuva formatında takımlar:

Grup aşaması,

Son 32 turu,

Son 16 turu,

Çeyrek final,

Yarı final,

Final

aşamalarından geçerek kupaya ulaşmaya çalışıyor.

Dünya Kupası finali saat kaçta?

Final maçının başlama saati organizasyon takvimi ve yayın planlamasına göre açıklanıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini resmi kanallardan takip edebilecek.

Sonuç: Dünya Kupası Finali Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası finali 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyon takım, bu büyük karşılaşmanın ardından kupanın sahibi olacak.