Galatasaray'dan Samson Baidoo'ya yakın takip

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Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadrosuna takviye yapmak istiyor. Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.
Galatasaray, Lens forması giyen 22 yaşındaki stoper Samson Baidoo ile ilgileniyor.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan başka talipleri de olan Avusturyalı stoperin durumunu yakından takip ediyor. Lens, Baidoo için 25 milyon euro bonservis bekliyor.
Fransız ekibi Lens ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden genç stoperin, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Samson Baidoo, savunma performansının yanı sıra 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.
Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadrosuna takviye yapmak istiyor. Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.
Galatasaray, Lens forması giyen 22 yaşındaki stoper Samson Baidoo ile ilgileniyor.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan başka talipleri de olan Avusturyalı stoperin durumunu yakından takip ediyor. Lens, Baidoo için 25 milyon euro bonservis bekliyor.
Fransız ekibi Lens ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden genç stoperin, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Samson Baidoo, savunma performansının yanı sıra 2 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.