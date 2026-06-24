24 Haziran
Bosna Hersek-Katar
22:00
24 Haziran
İsviçre-Kanada
22:00
25 Haziran
Fas-Haiti
01:00
25 Haziran
İskoçya-Brezilya
01:00
25 Haziran
Güney Afrika-Güney Kore
04:00
25 Haziran
Çekya-Meksika
04:00

Fenerbahçe'de yeniden Darwin Nunez sesleri!

Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin, devre arasında da gündeme gelen Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in son durumuyla alakalı ayrıntılı bir araştırma yaptırdığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 13:12
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de yeniden Darwin Nunez sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Vedat Muriqi sonrası bir 9 numara hamlesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Seçim öncesi anlaşma sağlanan Serhou Guirassy konusunda ortaya çıkan pürüzleri çözmeye çalışan sarı-lacivertlilerde gündeme yeniden Darwin Nunez geldi.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de listeye giren Uruguaylı forvetle ve kulübü Al Ahli ile anlaşma sağlanamamıştı. Alınan bilgilere göre şu anda Nunez'in son durumuyla alakalı çok ayrıntılı bir araştırma yapılıyor.

Dünya Kupası'nda Uruguay formasını giyen 26 yaşındaki golcünün hem fiziki hem de mental durumunun adeta didik didik edildiği ifade ediliyor.

Transferde hata yapmak istemeyen yönetim, eğer rapordan olumlu bir sonuç çıkarsa Darwin Nunez konusunda girişimlere başlayacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.