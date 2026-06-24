Fenerbahçe'de yeniden Darwin Nunez sesleri!

Vedat Muriqi sonrası bir 9 numara hamlesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Seçim öncesi anlaşma sağlanan Serhou Guirassy konusunda ortaya çıkan pürüzleri çözmeye çalışan sarı-lacivertlilerde gündeme yeniden Darwin Nunez geldi.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de listeye giren Uruguaylı forvetle ve kulübü Al Ahli ile anlaşma sağlanamamıştı. Alınan bilgilere göre şu anda Nunez'in son durumuyla alakalı çok ayrıntılı bir araştırma yapılıyor.
Dünya Kupası'nda Uruguay formasını giyen 26 yaşındaki golcünün hem fiziki hem de mental durumunun adeta didik didik edildiği ifade ediliyor.
Transferde hata yapmak istemeyen yönetim, eğer rapordan olumlu bir sonuç çıkarsa Darwin Nunez konusunda girişimlere başlayacak.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de listeye giren Uruguaylı forvetle ve kulübü Al Ahli ile anlaşma sağlanamamıştı. Alınan bilgilere göre şu anda Nunez'in son durumuyla alakalı çok ayrıntılı bir araştırma yapılıyor.
Dünya Kupası'nda Uruguay formasını giyen 26 yaşındaki golcünün hem fiziki hem de mental durumunun adeta didik didik edildiği ifade ediliyor.
Transferde hata yapmak istemeyen yönetim, eğer rapordan olumlu bir sonuç çıkarsa Darwin Nunez konusunda girişimlere başlayacak.