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Fenerbahçe'nin limiti şimdiden ekside

Fenerbahçe, 150 milyon Euro'luk mevcut kadro maliyetiyle TFF'nin belirlediği 119 milyon Euro'luk harcama limitini şimdiden aştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 13:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin limiti şimdiden ekside
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TFF'nin Fenerbahçe için açıkladığı 119 milyon Euro'luk harcama limiti, mevcut kadronun 150 milyon Euro'luk maliyetiyle çakıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üstelik Guendouzi, Cherif, Musaba ve Kante'nin ertelenmiş bonservis ödemeleri de limiti daha da aşağıya çekiyor.

Vedat Muriqi'yi alan, ayrıca forvet, stoper, sağ kanat ve sol bek transferi düşünen yönetimin eli kolu bağlanmış durumda.

KAYNAK ARANIYOR

Sarı-lacivertli idareciler ilk hamle olarak Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Fred, Becao, Oosterwolde, Semedo ve Archie Brown gibi isimleri satış listesine koydu.

Buradan gelecek bonservis bedellerinin yanı sıra kombine ve loca satışlarından da gelir kalemine eklenerek limiti açma planına dahil edilecek. 

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