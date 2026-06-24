Fenerbahçe'nin limiti şimdiden ekside

TFF'nin Fenerbahçe için açıkladığı 119 milyon Euro'luk harcama limiti, mevcut kadronun 150 milyon Euro'luk maliyetiyle çakıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üstelik Guendouzi, Cherif, Musaba ve Kante'nin ertelenmiş bonservis ödemeleri de limiti daha da aşağıya çekiyor.
Vedat Muriqi'yi alan, ayrıca forvet, stoper, sağ kanat ve sol bek transferi düşünen yönetimin eli kolu bağlanmış durumda.
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Sarı-lacivertli idareciler ilk hamle olarak Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Fred, Becao, Oosterwolde, Semedo ve Archie Brown gibi isimleri satış listesine koydu.
Buradan gelecek bonservis bedellerinin yanı sıra kombine ve loca satışlarından da gelir kalemine eklenerek limiti açma planına dahil edilecek.
Vedat Muriqi'yi alan, ayrıca forvet, stoper, sağ kanat ve sol bek transferi düşünen yönetimin eli kolu bağlanmış durumda.
KAYNAK ARANIYOR
Sarı-lacivertli idareciler ilk hamle olarak Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Fred, Becao, Oosterwolde, Semedo ve Archie Brown gibi isimleri satış listesine koydu.
Buradan gelecek bonservis bedellerinin yanı sıra kombine ve loca satışlarından da gelir kalemine eklenerek limiti açma planına dahil edilecek.