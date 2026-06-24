Kawhi Leonard'ın takas durumu birçok takım tarafından yakın takipte

Los Angeles Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard'ın geleceği NBA kulislerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mevcut sözleşmesinin son sezonuna giren Leonard'ın durumu, birçok rakip takım tarafından yakından izleniyor.
Leonard'ın Clippers ile yeni bir sözleşme imzalayarak takımın yüzü olmaya devam etme ihtimali bulunurken, organizasyonun salı gecesi yapılacak drafttaki 5. sıra seçimi ve Darius Garland etrafında yeni bir yapılanmaya gitmeyi değerlendirebileceği de konuşuluyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Shams Charania, "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Kawhi Leonard'ın durumunu takip eden birden fazla takım var." dedi.
Charania ayrıca, "Draftın doğrudan Kawhi Leonard'ın geleceğine bağlı olduğunu düşünmüyorum. Ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda Clippers, Kawhi Leonard ve olası talipler hakkında daha fazla şey öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Golden State Warriors, şubat ayındaki takas döneminin son günlerinde Leonard için Clippers ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Tarafların ilerleyen dönemde bu görüşmeleri yeniden başlatabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Clippers sahibi Steve Ballmer'ın şu ana kadar Leonard'ı takaslama fikrine sıcak yaklaşmadığı ifade edildi.
Leonard'ın sezon sonunda sona erecek 50.3 milyon dolarlık kontratı, olası bir takasta yeni takımının yüksek bedelli bir sözleşme uzatmasına gitmesini gerektirecek. Bu nedenle yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak takımın uzun vadeli önemli bir finansal yükümlülük altına girmesi bekleniyor.
Olası bir takas paketinin ise oyuncuların yanı sıra gelecekteki draft haklarını da içereceği belirtiliyor.
2025-26 sezonunda All-NBA İkinci Takımı'na seçilen Leonard, birçok otoriteye göre 2019-20 sezonundan bu yana en iyi basketbolunu oynadı.
Leonard'ın Clippers ile yeni bir sözleşme imzalayarak takımın yüzü olmaya devam etme ihtimali bulunurken, organizasyonun salı gecesi yapılacak drafttaki 5. sıra seçimi ve Darius Garland etrafında yeni bir yapılanmaya gitmeyi değerlendirebileceği de konuşuluyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Shams Charania, "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Kawhi Leonard'ın durumunu takip eden birden fazla takım var." dedi.
Charania ayrıca, "Draftın doğrudan Kawhi Leonard'ın geleceğine bağlı olduğunu düşünmüyorum. Ancak önümüzdeki günlerde ve haftalarda Clippers, Kawhi Leonard ve olası talipler hakkında daha fazla şey öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Golden State Warriors, şubat ayındaki takas döneminin son günlerinde Leonard için Clippers ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Tarafların ilerleyen dönemde bu görüşmeleri yeniden başlatabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Clippers sahibi Steve Ballmer'ın şu ana kadar Leonard'ı takaslama fikrine sıcak yaklaşmadığı ifade edildi.
Leonard'ın sezon sonunda sona erecek 50.3 milyon dolarlık kontratı, olası bir takasta yeni takımının yüksek bedelli bir sözleşme uzatmasına gitmesini gerektirecek. Bu nedenle yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak takımın uzun vadeli önemli bir finansal yükümlülük altına girmesi bekleniyor.
Olası bir takas paketinin ise oyuncuların yanı sıra gelecekteki draft haklarını da içereceği belirtiliyor.
2025-26 sezonunda All-NBA İkinci Takımı'na seçilen Leonard, birçok otoriteye göre 2019-20 sezonundan bu yana en iyi basketbolunu oynadı.