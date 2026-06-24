Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Hunter Hale

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."
"Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."