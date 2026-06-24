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Samet Akaydin için ayrılık açıklaması

Çaykur Rizespor'un tecrübeli teknik direktörü Recep Uçar, sözleşmesi biten Samet Akaydin'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 16:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samet Akaydin için ayrılık açıklaması
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Çaykur Rizespor'un tecrübeli teknik direktörü Recep Uçar, Maçkolik'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferler konusunda açıklamada bulunan Recep Uçar, sözleşmesi biten Samet Akaydin'ın takımdan ayrılacağını dile getirdi.

"BÜYÜK İHTİMAL BİZDE OLMAYACAK"

Recep Uçar, "Transfer çalışmalarına biz lig bitmeden iki ay öncesinden başladık. Samet Akaydin büyük ihtimal bizde olmayacak. Kasper Hoijer ayrılıyor. Kiralık arkadaşlarımız Pierrot, Augusto da ayrılacak. Toplamda 7-8 pozisyona oyuncu alma planımız var. Kimisi direkt oynatmak, kimisi rekabet yaratmak için… Gençleşmeye gitmek zorundayız. 10+4 bizi buna zorluyor. 23 yaş altı iki oyuncumuz var, 3-4 tane daha 23 yaş altı oyuncu istiyorum. Perşembe gününden itibaren inşallah taraftarımızı mutlu edecek haberler vereceğiz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Rizespor'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 32 yaşındaki Samet Akaydin, 4 gol, 2 asist ile skor katkısı da verdi.

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