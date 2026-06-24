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Filenin Efeleri, set vermeden kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci etap ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 15:43
Haber: Sporx.com ve AA
Filenin Efeleri, set vermeden kazandı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci etap ilk maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Filenin Efeleri, Çin'e set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Gliwice

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Çin: Wu, Hu, Lei Li, Jiang, Peng, Bin Wang (Qu, Habin Wang, Wen, Yongzhen Li, Xue, Yu, Yang)

Türkiye: Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Hilmi Şahin)

Setler: 16-25, 19-25, 21-25

Süre: 83 dakika

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