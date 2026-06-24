Okan Buruk'tan Ali Yiğit için paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un doğum gününü kutladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'a teknik direktör olarak da 24 Haziran'da imza atan Okan Buruk'un, oğlu için paylaşımı şu şekilde:
"Hayata gözlerini açtığın o gün, benim için her zaman en büyük şans oldu… Gelişinle dünya güzelleşti.
Bir doğum gününde Galatasaray'daki ikinci yolculuğuma imzamı atmıştım…
4 yıl boyunca her sevincimde, her başarımda hep yanımdaydın; sahada da, hayatta da uğurum oldun.
Sadece oğlum değil, yol arkadaşım olduğun ve bana yaşattığın tüm gurur için teşekkür ederim.
Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Seni çok seviyorum"
"Hayata gözlerini açtığın o gün, benim için her zaman en büyük şans oldu… Gelişinle dünya güzelleşti.
Bir doğum gününde Galatasaray'daki ikinci yolculuğuma imzamı atmıştım…
4 yıl boyunca her sevincimde, her başarımda hep yanımdaydın; sahada da, hayatta da uğurum oldun.
Sadece oğlum değil, yol arkadaşım olduğun ve bana yaşattığın tüm gurur için teşekkür ederim.
Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Seni çok seviyorum"