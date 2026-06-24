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Pistons'ın radarında Powell, White ve Herro var

Detroit Pistons'ın bu yaz serbest oyuncu piyasasındaki hedefleri arasında Norman Powell'ın da yer aldığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pistons'ın radarında Powell, White ve Herro var
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Detroit Pistons'ın bu yaz serbest oyuncu piyasasındaki hedefleri arasında Norman Powell'ın da yer aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre Pistons, Norman Powell'ın yanı sıra Coby White'ı da potansiyel hedefler arasında değerlendiriyor.

Detroit'in ilgilendiği bir diğer isim ise Los Angeles Lakers ile yeniden sözleşme imzalaması beklenen Austin Reaves.

Pistons'ın ayrıca Tyler Herro, Isaiah Joe, Trey Murphy III ve Kyrie Irving için de takas seçeneklerini araştırdığı aktarıldı.

Miami Heat'in Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katmasının ardından Norman Powell'ı takımda tutma ihtiyacı daha da artmış durumda. Ancak Heat'in birinci apron sınırında hard cap altında bulunması nedeniyle finansal hareket alanının daraldığı belirtiliyor.

33 yaşına yeni giren Powell, Heat formasıyla geçirdiği ilk sezonda 58 maçta görev alırken 21.7 sayı, 3.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli oyuncu ayrıca kariyerinde ilk kez All-Star seçilme başarısı gösterdi.

Detroit Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon'ın, Cade Cunningham'ın etrafındaki şutör ve oyun kurucu kalitesini artırmayı öncelik haline getirdiği ifade edildi.

Bu ihtiyaç, Pistons'ın Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı yedi maçlık playoff serilerinde daha da belirgin hale gelmişti.

Öte yandan Pistons'ın, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Jalen Duren ile yeni sözleşme imzalaması, sınırsız serbest oyuncu olan Tobias Harris'in durumunu netleştirmesi ve Ausar Thompson için de çaylak kontratı uzatmasını değerlendirmesi gerekiyor.

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