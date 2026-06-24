Galatasaray'da rota yeniden Bertuğ Yıldırım

Galatasaray, transfer için rotasını yeniden Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'a çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde hücum hattına yerli bir takviye yapmak istiyor. Porto'dan Deniz Gül ve Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı gündemine alan Galatasaray, Deniz Gül konusunda şimdilik geri adım attı ve beklemeye geçti.
Galatasaray, Deniz Gül kararının ardından rotasını yeniden Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'a çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'le temas kurmaya hazırlanıyor.
Başakşehir'de geçen sezon 22 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray, Deniz Gül kararının ardından rotasını yeniden Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'a çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'le temas kurmaya hazırlanıyor.
Başakşehir'de geçen sezon 22 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.