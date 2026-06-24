Warriors ve Hawks, Trey Murphy için Pelicans ile görüşüyor

Golden State Warriors ve Atlanta Hawks'ın, Trey Murphy III'ü kadrolarına katmak amacıyla New Orleans Pelicans ile takas görüşmeleri yürüttüğü bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre her iki takım da Murphy karşılığında bu yılki draft haklarını takas paketine dahil etmeye hazır.
Warriors'ın 11. sıra, Hawks'ın ise 8. sıra draft hakkını görüşmelerde kullanabileceği belirtiliyor.
Haberde Murphy'nin de Pelicans'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve Joe Dumars yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren organizasyondan takas edilme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 66 maçta forma giyen Murphy; 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.9 isabet oranıyla oynadı.
Yıldız oyuncunun 2029 yazına kadar geçerli dört yıllık 112 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor. Murphy'nin önümüzdeki sezon 27 milyon dolar kazanacağı belirtildi.
Warriors'ın 11. sıra, Hawks'ın ise 8. sıra draft hakkını görüşmelerde kullanabileceği belirtiliyor.
Haberde Murphy'nin de Pelicans'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve Joe Dumars yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren organizasyondan takas edilme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 66 maçta forma giyen Murphy; 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.9 isabet oranıyla oynadı.
Yıldız oyuncunun 2029 yazına kadar geçerli dört yıllık 112 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor. Murphy'nin önümüzdeki sezon 27 milyon dolar kazanacağı belirtildi.