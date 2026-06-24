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Fenerbahçe'de kamp öncesi iki yeni imza!

Fenerbahçe, Karşıyaka'dan transferi Adem Yeşilyurt ve geçen sezon ortasında antrenmanlara çıkardığı Çağrı Balta ile sözleşme imzalayıp kamp kadrosuna kattı. Diego Carlos'un ise henüz kampa katılmadığı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 16:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kamp öncesi iki yeni imza!
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Fenerbahçe Kulübü, Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 futbolcunun kamp kadrosunda olacağı duyuruldu. Diego Carlos'un kamp için henüz Türkiye'ye gelmediği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." denildi.

İKİ FUTBOLCU İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME!

Öte yandan Fenerbahçe, genç futbolcular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İki futbolcu da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp kadrosuna dahil edildi.





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