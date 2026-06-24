Celtics, Jaylen Brown için teklifleri dinliyor

Boston Celtics'in, Jaylen Brown'ı Giannis Antetokounmpo karşılığında Milwaukee Bucks'a önerdiği takas paketinin ardından yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brown'ın geleceği, bu yaz takas edilmesinin kesin olmamasına rağmen belirsizliğini koruyor.
Konuyla ilgili konuşan Shams Charania, "Jaylen Brown ve Boston Celtics arasında zorlu görüşmeler yapılacağını biliyorum. Bunun bazı sonuçları olacak ve olmaya da başladı." dedi.
Charania sözlerine şöyle devam etti:
"Edindiğim bilgilere göre Celtics, dünden bu yana Jaylen Brown ile ilgilenen takımların tekliflerini dinliyor. Onu aktif şekilde pazarladıklarını söyleyemem ancak tekliflere açık durumdalar.
"Birden fazla takım Celtics ile iletişime geçti ve görüşmelere başladı. Bu durum kesinlikle bir takas olacağı anlamına gelmiyor. Brown'ın supermax sözleşmesinde üç yılı kaldı ve temmuz ayında yeni bir uzatma anlaşmasına uygun hale gelecek.
"Ama Celtics'in teklifleri dinliyor olması, kulübün bir karar vermesi gerektiğini gösteriyor."
Charania hangi takımların Celtics ile temas kurduğunu açıklamazken, Houston Rockets, Atlanta Hawks ve Portland Trail Blazers daha önce Brown ile ilişkilendirilen ekipler arasında yer almıştı.
The Athletic'in haberine göre Bucks, Brown'ı yeni franchise yüzü yapma ihtimaline sıcak baksa da oyuncunun Milwaukee'de uzun vadeli kalmak isteyip istemeyeceği konusunda soru işaretleri taşıyordu.
Konuyla ilgili konuşan Shams Charania, "Jaylen Brown ve Boston Celtics arasında zorlu görüşmeler yapılacağını biliyorum. Bunun bazı sonuçları olacak ve olmaya da başladı." dedi.
Charania sözlerine şöyle devam etti:
"Edindiğim bilgilere göre Celtics, dünden bu yana Jaylen Brown ile ilgilenen takımların tekliflerini dinliyor. Onu aktif şekilde pazarladıklarını söyleyemem ancak tekliflere açık durumdalar.
"Birden fazla takım Celtics ile iletişime geçti ve görüşmelere başladı. Bu durum kesinlikle bir takas olacağı anlamına gelmiyor. Brown'ın supermax sözleşmesinde üç yılı kaldı ve temmuz ayında yeni bir uzatma anlaşmasına uygun hale gelecek.
"Ama Celtics'in teklifleri dinliyor olması, kulübün bir karar vermesi gerektiğini gösteriyor."
Charania hangi takımların Celtics ile temas kurduğunu açıklamazken, Houston Rockets, Atlanta Hawks ve Portland Trail Blazers daha önce Brown ile ilişkilendirilen ekipler arasında yer almıştı.
The Athletic'in haberine göre Bucks, Brown'ı yeni franchise yüzü yapma ihtimaline sıcak baksa da oyuncunun Milwaukee'de uzun vadeli kalmak isteyip istemeyeceği konusunda soru işaretleri taşıyordu.