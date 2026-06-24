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Bucasporlu Sercan'ı Kasımpaşa kaptı

Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yolunu tutuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 12:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucasporlu Sercan'ı Kasımpaşa kaptı
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3'üncü Lig'e düşen Bucaspor 1928'de genç sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz'in Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve 2024'te profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 2'nci Lig'de 34 maçta 9 gol, 5 asistle oynadı.

Sercan sezon içinde performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. Sarı-lacivertli ekibin bu transferden bonservis bedeli elde edeceği bildirildi.

Sercan, Ekim 2025'te sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. Alt liglerden gençlere yönelen Kasımpaşa geçen hafta da 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan genç milli orta saha Emirhan Boz'u kadrosuna katmıştı.

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