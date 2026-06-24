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Aziz Yıldırım'dan Kante'ye: "Gel görüşelim"

Fenerbahçe'de yeni yönetimin N'Golo Kante'nin sözleşmesini oldukça maliyetli bulduğu ve Fransız yıldıza dikkat çeken bir taleple gittiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 10:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Kante'ye: 'Gel görüşelim'
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Fenerbahçe geçen sezonun ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi renklerine bağlayarak tüm dünyada büyük ses getirmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkanlık seçimi sonrası Sadettin Saran koltuğu Aziz Yıldırım'a devrederken yeni yönetimin Fransız yıldızla ilgili dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.

ÜCRETİNDE İNDİRİM İSTENECEK

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle Kante'nin sözleşmesini yeniden yapılandırmak istiyor.

Şu anda Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan deneyimli orta sahanın sözleşmesinden forma satışlarından gelir paylaşımı maddesinin kaldırılması ve yıllık 11 milyon euro olan ücretinde indirim yapmasının isteneceği öne sürüldü.

KABUL ETMEZSE AYRILIK İHTİMALİ

Kante'nin yönetimin bu talebini geri çevirmesi durumunda ise Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali var.

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yanaşmaması durumunda Kante'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve futbolcunun başka bir takıma transfer olarak Türkiye'yi terk edebileceği vurgulandı. 

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