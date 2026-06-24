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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'la ayrılığa yakın!

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceği belirsizliğini korurken, Real Betis'in Faslı orta saha için 7 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 07:15 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 07:30
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'la ayrılığa yakın!
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Faslı orta saha oyuncusunun İspanyol ekibindeki performansı beğeni toplarken, Betis'in transfer için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

TEKLİF 7 MİLYON EURO SEVİYESİNDE

Real Betis, Amrabat'ın bonservisini almak için yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladı. İspanyol temsilcisinin oyuncu tarafıyla da temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

BETIS'TE ÖNCELİKLİ HEDEF

Real Betis teknik heyetinin orta sahadaki liderlik özellikleri ve mücadeleci yapısı nedeniyle Amrabat'ı yeni sezonun öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SÜRECİ TAKİPTE

A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Amrabat'ın durumuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Faslı futbolcuyu beğendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların Faslı oyuncuyla görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Öte yandan Sofyan Amrabat'ın yalnızca Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmediği, Suudi Arabistan'dan gelebilecek tekliflere de açık olduğu öne sürüldü.

Faslı futbolcunun kariyerinin bu döneminde ekonomik açıdan güçlü bir sözleşme seçeneğini de masada tuttuğu kaydedildi.

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