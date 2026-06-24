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Fenerbahçe'den fikstür için TFF'ye telefon!

Fenerbahçeli yöneticiler, TFF'nin fikstür planlamasından sorumlu profesyonelleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 15:32
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den fikstür için TFF'ye telefon!
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Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Süper Lig'de yeni sezon öncesi harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir sosyal medyada dile getirdiği fikstür eleştirilerinin ardından yönetim somut bir adım attı.

Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) fikstür planlamasından sorumlu profesyonelleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli yönetimden Barış Göktürk ve Mustafa Çağlar'ın, geçmiş sezonlarda fikstür konusunda yaşanan tartışmaların yeni sezonda tekrarlanmaması yönündeki beklentilerini TFF yetkililerine ilettiği öğrenildi.

FİKSTÜR ELEŞTİRİLERİNİN ODAĞINDAKİ KONULAR

Taraftarların, "Galatasaray ile sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynuyoruz. Ayrıca Galatasaray, Avrupa kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ediyor" şeklindeki eleştirileri de görüşmede TFF yetkililerine aktarıldı.

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